الاحتلال يعترف بتعرض جيشه لعمليتي إطلاق نار الليلة الماضية بالضفة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعرضه لعميتلي إطلاق نار الليلة الماضية في مناطق بجنين والخليل بالضفة الغربية، وذلك بعد استهدافه من قبل كتائب الشهيد عز الدين القسام في بلدة كفر دان قضاء جنين.

وقال جيش الاحتلال أنه تعرض "لعملية إطلاق نار في بلدة كفر دان غرب جنين، أثناء اعتقاله اثنين من الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه عثر أيضاً على زجاجات حارقة كانت جاهزة للإلقاء".

كما وأقر جيش الاحتلال بتعرض موقع عسكري تابع له لعملية إطلاق نار في منطقة مثلث خرسا جنوب مدينة دورا في الخليل.

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يذكر أن مقاومين من كتائب القسام استهدفوا فجر اليوم، آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام والانسحاب من بلدة كفر دان غرب مدينة جنين، بصليات كثيفة من الرصاص الحي، حيث داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية خلال اقتحامها لبلدة كفر دان غرب جنين، واقتحمت منزل الشيخ يحيى مساد في البلدة، وأخضعت بعص سكان المنزل للتحقيق الميداني.

وعقب هذه المداهمات، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد اللله وعبد العزيز مساد، عقب اقتحام منزلهم في بلدة كفردان غرب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين