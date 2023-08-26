فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع توسعة مفترق الشجاعية

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة

الشهيد القائد أبو الهنود يُردي 3 جنود قتلى قبل 23 عاماً

قاعة السلام.. الاحتلال يهدم رمز الحياة الاجتماعية المقدسية

وظائف شاغرة في شركة كلين لاند بمدينة غزة

المرور: وفاة و42 إصابة في 89 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

10 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

مداهمات في الضفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال غرب جنين

"المعابر": مغادرة 3964 مسافرًا ووصول 3247 عائدًا عبر معبر رفح

625 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم في قطاع غزة

استمرار البحث عن منفذ عملية حوارة

مداهمات في الضفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال غرب جنين

26 اغسطس 2023 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اشتباك مسلح بين مقاومين وجنود الاحتلال غرب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقرب جنوب شرق نابلس، وداهمت منزل عائلة الشاب أسامة بني فضل، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة.

وانتشرت وحدة قصاصي الأثر برفقة قوات الاحتلال بشكل مكثف في بلدة عقربا، وذلك في إطار استمرار عمليات البحث عن منفذ عملية حوارة.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم، عقب اقتحام جيش الاحتلال البلدة، إلى جانب اندلاع مواجهات أخرى في مخيم العروب شمال الخليل.

اقرأ أيضاً: تخلَّلتها مواجهات وإصابات.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند برج عسكري على مثلث خرسا جنوب مدينة دورا في الخليل، فيما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه الشبان جنوب دورا.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية خلال اقتحامها لبلدة كفر دان غرب جنين، واقتحمت منزل الشيخ يحيى مساد في البلدة، وأخضعت بعص سكان المنزل للتحقيق الميداني.

أيضاً؛ اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد اللله وعبد العزيز مساد، عقب اقتحام منزلهم في بلدة كفردان غرب جنين.

وخاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة كفردان، واستهدفوا جنود الاحتلال وآلياته بصليات كثيفة من الرصاص.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #قوات الاحتلال #مداهمات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة