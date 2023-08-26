أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ22 في سجون الاحتلال

دخل الأسيران "إسلام صالح جرار" من مدينة جنين بالضفة الغربية، و"جمال عبد السلام أبو الهيجا" من مخيم جنين، اليوم السبت، عامهما الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن أبو الهيجا وجرار اعتقلا بتاريخ 26/8/2002، بعد عملية اجتياح للمخيم، وحكم عليهما في الحادي عشر من نيسان 2005 بالسجن مدى الحياة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين