معروف: 625 ألف طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة غدًا في غزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن أكثر من ٦٢٥ ألف طالب وطالبة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة.

وهنأ معروف في بيان تلقى موقع نسخة عنه، الطلبة وذويهم ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م صباح الغد، سائلا المولى عز وجل أن يكون عام استقرار وانتظام للعملية التعليمية، ملؤه الجد والاجتهاد، وختامه التميز والنجاح لطلبتنا الأعزاء.

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وأشاد بجهود جميع المؤسسات الحكومية التي هيأت ووفرت كل الظروف والامكانات استعدادا ووصولا لافتتاح العام الجديد، وفي مقدمتهم أسرة وزارة التربية والتعليم، قائلا: "نحيي كوادرنا التعليمية التي يقع على عاتقها أمانة تعليم أبناء شعبنا، ومسئولية تعزيز قيمهم النبيلة وأخلاقهم الحميدة، خاصة في ظل المهددات الحديثة المحدقة بهم".

وأضاف: "يلتحق غدا أكثر من ٦٢٥ ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة، وقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية".

ويبلغ العدد الإجمالي للمدارس ٨٠٣ مدرسة، منها ٤٤٨ مدرسة حكومية، ٢٨٨ مدرسة وكالة، ٦٧ مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من ٢٢ ألف معلم، منهم ١٢ ألف معلم حكومة، ٩٣٠٠ معلم وكالة، ١٣٠٠ معلم بالمدارس الخاصة، وفق معروف.

ولفت أنه تم توفير خدمات نظافة عبر شركات خاصة بطاقم بلغ ٤٥٤ عامل نظافة، عكفوا خلال الأيام الماضية على إتمام عملية تنظيف وترتيب وتهيئة المدارس للعام الجديد واستقبال الطلبة.

وقال: "يشهد هذا العام إفتتاح ٣ مباني مدرسية جديدة، وإضافة ٦ مدارس لمباني قائمة، ضمن المساعي الحكومية المتواصلة لمواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف".

وأوضح أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل غدا وفق خطة انتشار مسبق لضمان انسيابية الحالة المرورية، وعدم حدوث أي ازدحامات آو اختناقات مرورية خاصة أمام المدارس.

المصدر / فلسطين أون لاين