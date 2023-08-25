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بالصور حشود تؤدي صلاة الفجر في المسجد الأقصى

25 اغسطس 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم.
 
 وأم آلاف المصلين باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، داخل المصليات المسقوفة وفي باحات المسجد، شاركها عائلات مقدسية بينها أطفال ونساء، قاموا بإعمار جنبات الأقصى.


 
 وأكد النشطاء والمشاركون في حملة الفجر العظيم أنها تأتي للتأكيد على العهد والرباط الدائم بالمسجد الأقصى ومدينة القدس، ورفضاً لانتهاكات الاحتلال ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد.

 وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة، وتقديم الضيافة من مشروبات ساخنة وإفطارات الجماعية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #الفجر العظيم

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