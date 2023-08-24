دعوات للمشاركة في حملة الفجر العظيم في "الأقصى"

تواصلت الدعوات المقدسية للمشاركة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة، وتكثيف الحشد وشدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك، إفشالًا لمخطَّطات الاحتلال والجماعات المتطرفة في تهويده والسيطرة عليه، عادةً الحشد والرباط في المسجد الأقصى أبرز أدوات حمايته ونصرته من مخطَّطات الاحتلال ومستوطنيه.

وشدَّدت الدعوات على ضرورة النفير إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدّده بشكلٍ كبير وعدم تركه وحيدًا في مواجهة المستوطنين.

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وأهابت بكل قادرٍ من الداخل المحتل من الضفة الغربية للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، للتأكيد على هويته الإسلامية ورفض كل محاولات الاحتلال لتقسيمه وتهويده.



وفي السياق، أكدت شخصيات فلسطينية أن نصرة الأقصى في هذا الوقت، واجبة والنفير إليه مهم جداً، فهو يستصرخ أصحاب الضمائر الحية للدفاع عنه ونصرته في ظل أطماع الاحتلال ومستوطنيه.

وتعرقل قوات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى القدس، لأداء الصلوات في الأقصى، وتنشر حواجز عسكرية في محيط المسجد وتفرض حصاراً على المدينة المقدَّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين