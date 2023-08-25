25 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1248 خروج الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق، وكان هدفها احتلال بيت المقدس.

خروج الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق، وكان هدفها احتلال بيت المقدس. 1936 وصول فوزي الدين القاوقجي إلى فلسطين قادما من العراق للمشاركة في ثورة 1936.

وصول فوزي الدين القاوقجي إلى فلسطين قادما من العراق للمشاركة في ثورة 1936. 1999 السلطة الفلسطينية تتوصل إلى تسوية مع المفاوضين الإسرائيليين بشأن جدول المواعيد للانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وتتعلق المفاوضات بإطلاق سراح أكثر من 5000 أسير فلسطيني.

السلطة الفلسطينية تتوصل إلى تسوية مع المفاوضين الإسرائيليين بشأن جدول المواعيد للانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وتتعلق المفاوضات بإطلاق سراح أكثر من 5000 أسير فلسطيني. 2001 مقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية عسكرية نفذها هشام أبو جاموس وأيمن أبو حطب من الجبهة الديمقراطية داخل معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة قبل استشهادهما ومقتل 3 مستونين في كمين قرب رام الله برصاص مقاومين من كتائب شهداء الأقصى.

مقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية عسكرية نفذها هشام أبو جاموس وأيمن أبو حطب من الجبهة الديمقراطية داخل معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة قبل استشهادهما ومقتل 3 مستونين في كمين قرب رام الله برصاص مقاومين من كتائب شهداء الأقصى. 2007 كمن مجاهدو القسام بالاشتراك من كتائب أبو علي مصطفى لجنود الاحتلال وفجروا بهم عبوات ناسفة وأطلقوا النار عليهم أثناء محاولتهم التوغل في مخيم العين بنابلس مما أسفر عن مقتل جنديين صهيونيين.

كمن مجاهدو القسام بالاشتراك من كتائب أبو علي مصطفى لجنود الاحتلال وفجروا بهم عبوات ناسفة وأطلقوا النار عليهم أثناء محاولتهم التوغل في مخيم العين بنابلس مما أسفر عن مقتل جنديين صهيونيين. 2014 كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية إسرائيلية أبرزها (تل أبيب) وبئر السبع وأسدود بـ 103 صواريخ خلال هذا اليوم.

كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية إسرائيلية أبرزها (تل أبيب) وبئر السبع وأسدود بـ 103 صواريخ خلال هذا اليوم. 2014 كتائب القسام تقصف ناحل عوز بعدد من قذائف الهاون بعد رصد رئيس أركان الاحتلال وقائد اللواء الشمالي 401 وقائد فرقة غزة والناطق باسم الجيش أثناء زيارتهم للمنطقة، ما أدى إلى فرارهم بعد سقوط القذائف قرب مكان تواجدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين