الاحتلال يحاصر بلدة "عقربا" لليوم الخامس على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدَّد على بلدة عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية، لليوم الخامس على التوالي، والبحث عن منفذ عملية حوارة السبت الماضي.

وداهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، نحو 20 منزلًا تركزت وسط بلدة عقربا، وعاثت فيها خرابًا وعبثت بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، ما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارًا على البلدة، تزامنًا مع نصب عدد من الحواجز العسكرية عند مداخل البلدة وفي محيطها.

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وشنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة واعتقال واسعة في عدَّة مدن وبلدات بالضفة الغربية تركزت في مخيم الفوار جنوب الخليل، تخلَّلها مواجهات واشتباكات.

وقُتل مستوطنان، السبت الماضي، في عملية إطلاق نار بطولية في بلدة حوارة جنوب نابس، وسط مواصلة الاحتلال لعمليات بحث واسعة عن منفذ العملية في بلدات نابلس.

وفي تصاعد لمقاومة الضفة وامتدادها من الشمال إلى الجنوب، نفذ مقاومان عملية إطلاق نار في الخليل بعد يومين من عملية حوارة بنابلس، أدَّت لمقتل مستوطِنة وإصابة آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين