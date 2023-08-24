هيئة الأسرى: الاحتلال يماطل في علاج الأسير يزن حناتشة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج للأسير يزن إياد حناتشة (23 عاما) من جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن "محامي الهيئة أحمد صيام زار الأسير حناتشة في سجن عوفر، واطّلع على وضعه الصحي، إذ يعاني من مجموعة أمراض، جراء تعرضه لحادثة وقوع من مكان مرتفع قبل الاعتقال، تسببت في خلع في الأكتاف، وكسور في 6 أضلاع، إلى جانب كسر في أربع فقرات في العمود الفقري، وكسر في الحوض، إضافة إلى فقدان للعصب في قدمه اليمنى ومشاكل في الرئة".

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وأشارت إلى أن الأسير راجع عيادة السجن عدة مرات، وطلب منهم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وصور الأشعة، إلا أن إدارة السجن تماطل في إعطائه موعدا لتقديم العلاج المطلوب لحالته، في ظل تراجع وضعه الصحي خاصة فيما يتعلق بمشكلة الرئة.

يُذكر أن الأسير حناتشة اعتُقل بتاريخ 4/5/2023، بعدها نُقل إلى حوارة لمدة 8 أيام، ثم إلى سجن عوفر، وصدر بحقه حكم بالسجن 6 أشهر إداري.

المصدر / فلسطين أون لاين