تثمين قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإعفاء الإذاعات من رسوم الترخيص

ثمنت جهات ومؤسسات إعلامية قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإعفاء الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص.

وقالت كتلة الصحفي في بيان صحفي وصل " ": إنها تثمن قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023م.، وتمديد إعفاء الشركات الحاصلة على رخص البث الفضائي (SNG) من الرسوم المستحقة والمتراكمة عليهم بنسبة 75% لمدة عام.

وأوضحت أن قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإعلام "المكتب الاعلامي الحكومي" يدفع الإذاعات نحو مواصلة العمل بقوة من أجل نقل معاناة شعبهم وتمكين الجبهة الداخلية بكل مهنية واقتدار، مبنيةً أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها وتعيشها المؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة بفعل الحروب والحصار وجائحة كورونا.

ودعت الكتلة الاتحادات الدولية الإعلامية واتحاد الصحفيين العرب للوقوف بجانب الإذاعات المحلية الفلسطينية والعمل على إسنادها في معركتها الإعلامية المتواصلة ضد المحتل.

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من جانبه، أكد اتحاد الإذاعات الفلسطينية أن هذه خطوة تقدر لدعم قطاع الإعلام المحلي الذي يعاني جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأنهم يتوقعون خطوات أخرى لدعم الصحفيين الذين يعملون في الإذاعات المحلية.

وبين في بيان صحفي وصل " " أن الإذاعات المحلية الفلسطينية، يقع على عاتقها مسئوليات ومهام تجعلها صاحبة دور ريادي في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية، والمساهمة في تمتين الجبهة الداخلية.

وذكر الاتحاد أن الإذعات الفلسطينية لا تزال تقوم بدورها الإعلامي والوطني بمهنيةٍ عالية، رغم المعوقات والانتهاكات المتواصلة التي تطال مقراتها وطواقمها في كل عدوانٍ جديد للاحتلال، للحد من إيصال صوت الحق الفلسطيني.

وقدم شكره وتقديره لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس الذي كان نعم الداعم والمتبني لقرار الإعفاء، والمناصر للإذاعات الفلسطينية المحلية عموماً.

المصدر / فلسطين أون لاين