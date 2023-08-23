قرار مدرب إسبانيا بشأن لامين يامال يصدم منتخب المغرب

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، قرر توجيه دعوة رسمية إلى لامين يامال مدافع برشلونة للانضمام إلى صفوف "لا روخا"، استعدادًا لمواجهتي جورجيا وقبرص الشهر المقبل.



وتستعد إسبانيا لمواجهة جورجيا في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تلتقي قبرص في الثاني عشر من الشهر ذاته، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2024.



ويعتبر يامال (16 عامًا)، أحد المواهب الصاعدة في الدوري الإسباني، كما يمتلك حرية الاختيار بين 3 منتخبات لتمثيلها في المستقبل، كونه مولود بإسبانيا من أم مغربية وأب غاني.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" يأتي قرار المدرب لا فوينتي بعد ظهوره الرائع مؤخرًا تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إلى جانب محاولة قطع الطريق على المنتخب المغربي الذي يسعى إلى ضم اللاعب الواعد لصفوفه بصورة رسمية.



وسبق لمنتخب إسبانيا تحت 18 عامًا تجاهل استدعاء يامال إلى صفوفه، وهي الخطوة التي قال البعض إنها جاءت لجعله يركز أكثر في مشواره مع برشلونة إلى جانب إفساح الطريق أمام انضمامه إلى منتخب إسبانيا الأول، في ظل تواصل الاتحاد المغربي معه على أمل ضمه كما حدث مع نجم برشلونة الآخر عبد الصمد الزلزولي.



وكان أحد كشافي الاتحاد المغربي تقد حدث في وقت سابق عن يامال قائلًا: "الجميع يتحدث عنه ويسأل عما إذا كنا سنخطفه من إسبانيا. والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية وولد في إسبانيا؛ لذا يمكنه الاختيار بين ثلاث منتخبات. في النهاية سيلعب في المكان الذي يشعر فيه بأنه أفضل، حيث يخبره قلبه".



وسبق لمنتخب المغرب تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022، الأمر الذي ضاعف من رغبة اللاعبين مزدوجي الجنسية لتمثيل أسود الأطلس، خاصة أن المغرب نجح في هذه البطولة بالإطاحة بإسبانيا تحديدًا من دور الـ 16.

المصدر / فلسطين اونلاين