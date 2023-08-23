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"كتلة جامعة القدس" تستنكر إبعاد الاحتلال لطالبتين عن منطقة أبو ديس

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"كتلة جامعة القدس" تستنكر إبعاد الاحتلال لطالبتين عن منطقة أبو ديس

23 اغسطس 2023 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس، إبعاد سلطات الاحتلال للطالبتين براءة حاتم فقها، وبتول إياد دار عاصي، عن منطقة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة.

وطالبت الكتلة الإسلامية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات "الحق في التعليم" بالتدخل العاجل لرفض القرار وإدانة الاحتلال وسياساته العقابية بحق طلبتنا.

وقالت الكتلة، إن "حرمان الطلبة من حقهم في التعليم جريمة إنسانية، تستوجب إدانة الاحتلال عليها".

وأكدت أن "طلاب وطالبات جامعة القدس ماضون على نهجهم في طريق الحق والدفاع عن مقدساتنا مهما بلغت الأثمان، ولن تثنيهم قرارات الإبعاد عن مواصلة المسير نحو الحرية القريبة لشعبنا ومقدساتنا وأسرانا".

وأصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، قراراً نهائياً بإبعاد الطالبتين عن جامعة القدس - أبو ديس لستة أشهر، بذريعة العمل النقابي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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