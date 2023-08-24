24 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1516 وقوع معركة "مرج دابق" بين المماليك والعثمانيين.
- 1922 الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين في "مؤتمر نابلس".
- 1935 المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوزان.
- 1950 انتهاء عملية إسرائيلية حملت اسم "السجادة السحرية" لاستجلاب خمسة وأربعين ألف يهودي يمني إلى فلسطين.
- 1994 استشهاد القائد القسامي محمد مصطفى أبو معلا (23) عامًا من مدينة جنين، بعد تعرضه لحادثة اغتيال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.
- 2003 قصف مقاتلو القسام في قطاع غزة لأول مرة ميناء عسقلان في الأراضي المحتلة عام 48، بصاروخ محلي الصنع من طراز "قسام".
- 2003 اغتالت مروحيات إسرائيلية أربعة مجاهدين من كوادر كتائب الشهيد عز الدين القسام قرب مقر الرئاسة غرب مدينة غزة؛ أحمد اشتيوي، وحيد الهمص، وأحمد أبو هلال، وأحمد أبو لبدة.
- 2014 جيش الاحتلال يدمر بعدة صواريخ أكبر مركز تجاري في رفح، وخسائره تتجاوز 10 ملايين دولار، والمقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب ومدنًا أخرى داخل أراضي الـ48 بالصواريخ.
- 2014 كتائب القسام تقصف بالهاون مبنى الاستخبارات بموقع "إيرز" فور دخول مجموعة من الجنود والضباط إليه ما أدى لاشتعال النار وانقطاع الكهرباء، وقد اعترف بإصابة 6 من جنوده 3 منهم بحال الخطر.
- 2015 وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان ووزير الجيش موشيه يعالون يطالبان بإعلان جمعيات المرابطة التي تنشط في المسجد الأقصى تنظيمات محظورة.
المصدر / فلسطين أون لاين