24 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1516 وقوع معركة "مرج دابق" بين المماليك والعثمانيين.

وقوع معركة "مرج دابق" بين المماليك والعثمانيين. 1922 الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين في "مؤتمر نابلس".

الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين في "مؤتمر نابلس". 1935 المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوزان.

المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوزان. 1950 انتهاء عملية إسرائيلية حملت اسم "السجادة السحرية" لاستجلاب خمسة وأربعين ألف يهودي يمني إلى فلسطين.

انتهاء عملية إسرائيلية حملت اسم "السجادة السحرية" لاستجلاب خمسة وأربعين ألف يهودي يمني إلى فلسطين. 1994 استشهاد القائد القسامي محمد مصطفى أبو معلا (23) عامًا من مدينة جنين، بعد تعرضه لحادثة اغتيال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

استشهاد القائد القسامي محمد مصطفى أبو معلا (23) عامًا من مدينة جنين، بعد تعرضه لحادثة اغتيال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. 2003 قصف مقاتلو القسام في قطاع غزة لأول مرة ميناء عسقلان في الأراضي المحتلة عام 48، بصاروخ محلي الصنع من طراز "قسام".

قصف مقاتلو القسام في قطاع غزة لأول مرة ميناء عسقلان في الأراضي المحتلة عام 48، بصاروخ محلي الصنع من طراز "قسام". 2003 اغتالت مروحيات إسرائيلية أربعة مجاهدين من كوادر كتائب الشهيد عز الدين القسام قرب مقر الرئاسة غرب مدينة غزة؛ أحمد اشتيوي، وحيد الهمص، وأحمد أبو هلال، وأحمد أبو لبدة.

اغتالت مروحيات إسرائيلية أربعة مجاهدين من كوادر كتائب الشهيد عز الدين القسام قرب مقر الرئاسة غرب مدينة غزة؛ أحمد اشتيوي، وحيد الهمص، وأحمد أبو هلال، وأحمد أبو لبدة. 2014 جيش الاحتلال يدمر بعدة صواريخ أكبر مركز تجاري في رفح، وخسائره تتجاوز 10 ملايين دولار، والمقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب ومدنًا أخرى داخل أراضي الـ48 بالصواريخ.

جيش الاحتلال يدمر بعدة صواريخ أكبر مركز تجاري في رفح، وخسائره تتجاوز 10 ملايين دولار، والمقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب ومدنًا أخرى داخل أراضي الـ48 بالصواريخ. 2014 كتائب القسام تقصف بالهاون مبنى الاستخبارات بموقع "إيرز" فور دخول مجموعة من الجنود والضباط إليه ما أدى لاشتعال النار وانقطاع الكهرباء، وقد اعترف بإصابة 6 من جنوده 3 منهم بحال الخطر.

كتائب القسام تقصف بالهاون مبنى الاستخبارات بموقع "إيرز" فور دخول مجموعة من الجنود والضباط إليه ما أدى لاشتعال النار وانقطاع الكهرباء، وقد اعترف بإصابة 6 من جنوده 3 منهم بحال الخطر. 2015 وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان ووزير الجيش موشيه يعالون يطالبان بإعلان جمعيات المرابطة التي تنشط في المسجد الأقصى تنظيمات محظورة.

المصدر / فلسطين أون لاين