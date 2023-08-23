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"قاسم": المقاومة بالضفة مستمرة وتشكل حالة استنزاف للاحتلال

23 اغسطس 2023 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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هشام قاسم عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج - أرشيف

أكد هشام قاسم عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، أن "المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية لن تتوقف، مما يشكل فشلًا لنظرية الأمن الصهيوني التي تتبنَّاها الحكومة المتطرفة من خلال محاولاتها تدفيع المقاومين وأهلهم وأبناء شعبهم أثمانًا كبيرة".

وقال في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن "المقاومة في الضفة الغربية اليوم هي أشدُّ إحراجًا للاحتلال، فهي تمارس في أرض يعترف العالم كله أنها محتلة".

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وأضاف: "من حق شعبنا مقاومة الاحتلال على كامل التراب الفلسطيني، ساخرًا من الجيش الصهيوني الذي يستنفر قواته كافة، من أجل مجابهة شاب في مقتبل العمر ينفذ عملية إطلاق نار".

وذكر أن "الأجيال الفلسطينية التي نشأت وتربَّت في أحضان المقاومة، والإصرار على ثوابت شعبنا، عاشت تحت الاحتلال، ورأت بشاعته وجرائمه يوميًّا، التي تفجّر كوامن القوة عند كل الأحرار، داخل فلسطين وخارجها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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