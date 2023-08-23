"حماس": حملة الاعتقالات التي يشنُّها الاحتلال بالضفة محاولة يائسة للنيل من شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "حملة الاعتقالات في الضفة الغربية التي شنهَّا الاحتلال الصهيوني محاولة يائسة للنيل من إرادة شعبنا الفلسطيني أو خمد ثورته المتصاعدة والممتدة في كل أرجاء الضفة".

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تصريح لـ"الميادين": إن "الاعتقالات والتهديدات المتواصلة باستهداف المقاومة وأبطالها الثائرين لن تحقق أهداف الاحتلال ولن يلتفت لها شعبنا وسيواصل نضاله المشروع ضد المحتل الصهيوني للدفاع عن أرضنا ومقدَّساتنا".

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وأضاف: إن "الاحتلال الصهيوني يعيش حالة من التخبط بعد ضرب منظومته الأمنية وتحديداً العمليات البطولية في حوراة والخليل وفقدانه لحالة الردع وحسم المعركة مع شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين