عرض ألماني للمغربي الزلزولي لاعب برشلونة

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن نادي برشلونة الإسباني تلقى عرضًا رسميًا من باير ليفركوزن الألماني لضم مهاجمه المغربي عبد الصمد الزلزولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت الصحيفة أن تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، يريد تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم، الحالي واستقر على الزلزولي الذي لفت أنظار المدرب الإسباني، حيث يرى أن الدولي المغربي سيكون مناسبًا لطريقة لعب ليفركوزن، وإضافة قوية للفريق.



وأضاف ذات المصدر، أن النادي الألماني قدّم عرضًا مبدئيًّا لبرشلونة بـ20 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات الزلزولي، مشيرًا إلى أن النادي الكتالوني يتجه للموافقة على هذا العرض الذي يراه غير قابل للمناقشة، خاصةً أنه الأعلى الذي وصل النادي بخصوص اللاعب المغربي.



وأوضحت "سبورت" أن إدارة برشلونة كانت تأمل في التخلص من أنسو فاتي بدلًا من الزلزولي؛ لكن تمسك اللاعب بالبقاء مع الفريق عقّد الأمور، خاصةً أن عقده الحالي يمتد حتى 2027.



ويرغب تشافي هيرنانديز في ضم مهاجمين جدد، غير الموجودين حاليًا بالفريق والسبيل الوحيد لذلك هو التخلص من أحد المهاجمين، لذلك فإن بيع الزلزولي يُعَدّ مناسبًا لحل التعقيدات السابقة، حسبما أكدته الصحيفة الكتالونية.



وفضلًا عن باير ليفركوزن، فإن هناك اهتمامًا أيضًا بعبد الصمد الزلزولي من جانب أستون فيلا الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني الذي كان رتب من قبل ضم الزلزولي بنظام الإعارة.



ويمتد تعاقد الزلزولي مع برشلونة حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، وتُقدَّر قيمة اللاعب السوقية بـ15 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين