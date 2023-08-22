منذ مطلع العام الجاري.. 36 قتيلًا في عمليات المقاومة المتصاعدة بالضفة الغربية

أسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيليًا منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار نفذها الشهيد خيري علقم في القدس بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير 2023، وأسفرت عن 7 قتلى و12 جريحًا.

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وضمن العمليات النوعية، قُتل المستوطن شمعون معطوف بتاريخ 2 شباط/ فبراير الماضي، متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة في عملية طعن في "إلعاد"، والتي نفذها الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير في مايو 2022.

وفي عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع في القدس بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2023، قُتل 3 إسرائيليين وجرح 6 آخرين، بينما أسفرت عملية الطعن التي نفذها الفتى محمد باسل الزلباني بالقدس عن قتيل، وذلك بتاريخ 13/02/2023.

ونفذ الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة عملية إطلاق نار بطولية وسط بلدة حوارة جنوب نابلس، في 26/ 02/ 2023، وأسفرت عن قتيلين.

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وأسفرت (3) عمليات إطلاق النار نفذتها كتيبة أريحا عند مفترق ألموغ بأريحا، عن قتيل و4 جرحى، وذلك بتاريخ 27/2/2023.

وقُتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد المعتز بالله الخواجا في (تل أبيب) بالداخل المحتل بتاريخ 09/03/2023، إضافة إلى قتيل في عملية دهس نفذها مقاوم فلسطيني في حوارة بنابلس بتاريخ 10/03/2023.

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها المقاومان حسن قطناني ومعاذ المصري بمنطقة الأغوار في 07/04/2023، عن ثلاثة قتلى في صفوف الإسرائيليين.

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وقُتل مستوطن وأصيب 8 آخرون بجراح مختلفة بصواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، وذلك بتاريخ 11/5/2023.

وقُتل مستوطن في عملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون عبر مركبة مسرعة قرب مستوطنة حرميش بطولكرم بتاريخ 30/05/2023.

وقتلت مستوطنة بتاريخ 01/06/2023، متأثرة بإصابتها قبل 22 عامًا في عملية مطعم سبارو والتي نفذها الاستشهادي عزالدين المصري.

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها الجندي المصري محمد صلاح عند نقطة حراسة على الحدود المصرية الفلسطينية، عن 3 قتلى و2 جرحى، وذلك بتاريخ 3/6/2023.

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وفي عملية إطلاق نار مزدوجة نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح في مستوطنة "عيلي" الواقعة بين رام الله ونابلس بتاريخ 20/6/2023، قُتل 4 مستوطنين وجرح 4 آخرون.

وأسفر كمين وعملية إطلاق نار نفذها المقاومون ضد جنود الاحتلال في معركة بأس جنين بتاريخ 04/07/2023، عن قتيل في صفوف الإسرائيليين.

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وقُتل مستوطن وجُرح آخر في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية، بتاريخ 6/7/2023.

وفي عملية الطعن التي نفذها الشهيد كامل أبو بكر في (تل أبيب)، قُتل مستوطن وأصيب اثنين، وذلك بتاريخ 5/8/2023.

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها مقاوم في حوار جنوب نابلس بتاريخ 19/08/2023، عن قتيلين، وانسحب المنفذ من المكان بسلام.

وقُتلت مستوطنة وأصيب آخر بجراح خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، بتاريخ 21/8/2023.

المصدر / فلسطين أون لاين