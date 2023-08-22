فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انخفاض على سعر صرف الدولار

أظهر موقفًا بطوليًّا قلَّ نظيره.. الكشف عن سبب وفاة الصحفي التونسي "مخلوف"

الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم التصعيدية رفضاً لانتهاكات الاحتلال

وفاة عائلة فلسطينية مقيمة بالإمارات بحادث سير مروّع بالسعودية

فيديو يُظهر وجود زعيم فاغنر الروسية مسلحًا في دولة إفريقية وسبب وجوده فيها

في ذكرى إحراقه الـ54.. تأكيد فلسطيني على التمسك بالمقاومة لتحرير الأقصى

تحقيق يكشف عن مقتل جندي إسرائيلي في جنين بـ"نيران صديقة"

من حوارة إلى الخليل.. المقاومة توسِّع من رقعة ضرباتها في الضفة الغربية

هيئة مقدسية تحذّر من تهويد "الأقصى" وتحويله لـ"هيكل" مزعوم

الكشف عن وجهة راموس القادمة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم التصعيدية رفضاً لانتهاكات الاحتلال

22 اغسطس 2023 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
...
الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم التصعيدية رفضاً لانتهاكات الاحتلال

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم من قِبل إدارة السجان.

واستكمالاً للخطوات السابقة، أقرَّت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" برنامجاً نضاليّاً، يتمثل في العصيان ورفض قوانين إدارة السجن، وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي.

وذكرت اللجنة، وهي منبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أن هذه الخطوات الاحتجاجية ستنفذ يومياً على مدار أسبوع، استناداً للبرنامج الذي تمَّ إقراراه.

وستتصاعد هذه الخطوات لتشمل الأسرى الإداريين في جميع سجون الاحتلال، وفقاً لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقاً، إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

اقرأ أيضًا: أسرى "الشعبية" بالسجون يبدأون أولى خطواتهم النضالية الثلاثاء

في غضون ذلك، يواصل سبعة أسرى إداريين إضرابهم عن الطعام، وأقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين/ جنين، وذلك لليوم الـ(18) على التوالي.

ويخوض المعتقل الإداري أسامة دقروق من سلفيت، إضراباً عن الطعام منذ 14 يومًا، إضافة إلى أربعة معتقلين آخرين في زنازين (ريمون) منذ 11 يومًا وهم: (محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو).

ونقلت سلطات الاحتلال أمس، الأسيرين الإداريين المضربين عن الطعام زهدي طلال عبيدو و محمد تيسير زكارنه "من سجن رامون الى سجن نفحة".

ويتجاوز عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، "1200" معتقل إداري، وتشكل تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجون الاحتلال #انتهاكات الاحتلال #خطوات تصعيدية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة