جنين.. تشييع الشهيد عثمان أبو خرج وسط حالة من الإضراب العام

شاركت جماهير غفيرة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، في جنازة تشييع جثمان الشهيد عثمان عاطف أبو خرج، وسط حالة من الإضراب العام في بلدة الزبابدة جنوب شرق المحافظة.

وحمل المشاركون في جنازة التشييع جثمان الشهيد أبو خرج، ملتفّاً بعلم فلسطين، وهتفوا بشعارات مؤيّدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء والسير على طريقهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه عمَّت حالة من الإضراب بلدة الزبابدة، حداداً على روح الشهيد أبو خرج الذي ارتقى صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة.

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بدورها؛ زفَّت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد عثمان أبوخرج، مؤكدة أن مقاومتنا مستمرة دفاعاً عن شعبنا ومقدَّساتنا وصد عدوان الاحتلال المتصاعد على المسجد الأقصى المبارك، وضرب منظومته الأمنية، وما عمليتا حوّارة والخليل إلا مثال على ذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد أبو خرج (17 عاماً)، بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة، اندلعت على إثرها مواجهات، واعتقلت الشاب يزن مالك الشرقاوي بعد مداهمة منزل ذويه ومنازل أقاربه في البلدة.

وطالت الاعتقالات في جنين القيادي فارس شواهنة والمحرَّر حسن جرادات من السيلة الحارثية، والشاب عكرمة حبايبه من صانور.

وشنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في محافظة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين