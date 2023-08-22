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آليات الاحتلال تهدم منزلا في اللد بالداخل المحتل

22 اغسطس 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل في اللد.

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي تحت حماية قوات من الشرطة صباح اليوم، الإثنين، منزلًا مأهولًا يعود لعائلة أبو لبدة في مدينة اللد؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال فرضت طوقًا على المكان ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنزل قبيل وفي أثناء تنفيذ الهدم.

وأضافوا: "إن آليات وجرَّافات السلطات هدمت المنزل المأهول في حي المحطة، وهو مكون من طابقين، تسكن فيه أسرتان من عائلة أبو لبدة".

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وقال صاحب المنزل، طالب أبو لبدة، في تصريحات صحفية: "إن البيت مبني من مدَّة طويلة، وحاولنا كثيرًا في المحكمة استصدار تراخيص لازمة، ولكن هناك رغبة ملحة لدى السلطات بأن تهدم منازلنا لترحيل العرب".

وأكد أن هذا البيت قائم من عشرات الأعوام، ولم توافق السلطة على ترخيصه على الرغم من كل المحاولات في المحاكم، وفي الفترة الأخيرة تمَّ رفض الاستئناف الذي قدَّمناه، إضافة إلى أن هذا الهدم لم يكن الأول".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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