"أبو كويك": العمليات المتصاعدة في الخليل ونابلس تؤكد فشل الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، أنّ عمليات المقاومة المتصاعدة في الخليل ونابلس بالضفة الغربية، تثبت فشل الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقاومين.

وقال أبو كويك في بيان صحفي: إن "عملية الخليل أثبتت أن المقاومة في تصاعد، وأن إرهاب الاحتلال والمستوطنين لن يستطيع أن يخمد جذوة المقاومة في الضفة الغربية".

وأضاف: إن "عمليات المقاومة في مدن وبلدات الضفة الغربية تضرب صميم المنظومة الأمنية للاحتلال، وتثبت فشله المتجدد في مواجهة المقاومين الذين يدافعون عن الأرض والأسرى والمقدسات والإنسان الفلسطيني".

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وتابع: إن "الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال لن يثنِ شعبنا عن مواصلة طريقه نحو التحرر"، مضيفاً أن جرائم الاحتلال لن تثبط عزيمة شعبنا وسعيه لأن يعيش حراً على أرضه ومقدساته.

وقُتلت مستوطنة أمس، وأصيب آخر بجراح خطرة في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب "مستوطنة كريات أربع"، الجاثمة على أراضي الخليل.

وتزامنت العملية البطولية مع الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى، على يد أحد المستوطنين، وإضرامه النيران في منبر صلاح الدين الأيوبي.

وحملت عملية الخليل معاني جديدة في ترسيخ ثبات الجبهة الداخلية بالضفة الغربية، خاصة وأنها جاءت بعد أقل من 48 ساعة على عملية حوارة النوعية، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين