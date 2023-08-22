الأسير حاتم القواسمة يواصل إضرابه لليوم الـ10

يواصل الأسير حاتم القواسمة من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ10 على التوالي، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقه الأسير حازم القواسمة.

وقال نادي الأسيـر، "إن الأسير حاتم القواسمة (42 عامًا) محكوم بالسّجن المؤبَّد وهو معتقل منذ عام 2003، وشقيقه حازم (44 عامًا) محكوم لمدة (25 سنة)، وهو معتقل منذ عام 2002".

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ولفت نادي الأسيـر، إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيـر حاتم بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، إلى زنازين سجن (عسقلان)، فيما يقبع شقيقه حازم في سجن (ريمون).

يُشار إلى أنّ حاتم جريح، وعانى على مدار السنوات الماضية، من وضع صحي صعب جرّاء المماطلة في تقديم العلاج له، كما وتعرَّض للعزل الإنفرادي قرابة السنة في عزل سجن "جلبوع"، علمًا أنهما فقدا والدتهما وشقيقهما خلال سنوات اعتقالهما.

المصدر / فلسطين أون لاين