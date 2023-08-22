"حماس" تزفُّ شهيد جنين وتؤكد أن المقاومة مستمرة دفاعًا عن شعبنا ومقدَّساتنا

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد الفتى عثمان أبو خرج (17) عاماً الذي ارتقى صباحاً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب جنين بالضفة الغربية.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذ نعزّي ذوي الشهيد أبو خرج ومحبيه، لنؤكد أن مقاومتنا مستمرة دفاعاً عن شعبنا ومقدَّساتنا، وصد عدوان الاحتلال المتصاعد على المسجد الأقصى المبارك، وضرب منظومته الأمنية، وما عمليتا حوّارة والخليل إلا مثال على ذلك".

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر وصباح اليوم مناطق واسعة في الضفة الغربية بينها مدينة جنين، حيث جرت مواجهات عنيفة أصيب خلالها الفتى "أبو خرج" إصابة حرجة، فيما أصيب آخرون بالاختناق بفعل استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وخلال حملة الاقتحامات والمداهمات اعتقلت قوات الاحتلال في جنين، المحرَّر فارس شواهنة، والمحرَّر حسن جرادات، وكلاهما من السيلة الحارثية.



المصدر / فلسطين أون لاين