أجهزة السلطة تصعد من اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين في الضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تصعيد انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق أحرار شعبنا من الأسرى المحررين والنشطاء، في حملة أمنية ما زالت تطال الطلبة الجامعيين والمعلمين، تزامناً مع بدء العام الدراسي.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي في جنين، مساء اليوم، الطالب في الجامعة العربية الأمريكية عبادة جرار من بلدة برقين قضاء جنين، إلى جانب 4 شبان آخرين من أمام حرم الجامعة.

ومددت محكمة السلطة في نابلس اعتقال الأستاذ خلدون عصيدة لمدة 48 ساعة، علما بأنه معتقل لدى جهاز الوقائي منذ يوم أمس، فيما تواصل اعتقال الأستاذ محمود قصراوي لليوم الثالث على التوالي في جنين

وتواصل مخابرات السلطة في نابلس تواصل لليوم الـ24 على التوالي اعتقال الأشقاء الأربعة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مفدى سعادة والأسير المحرر مناضل سعادة والذي أمضى في سجون الاحتلال 18 عاماً، ومجاهد سعادة ومكين سعادة.

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واعتقل وقائي السلطة في رام الله صباح اليوم، الشابين بلال خالد حامد وموسى ياسر حامد من بلدة سلواد قضاء رام الله.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية منذ عدة أيام، 4 من طلاب الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، هم الناطق باسم الكتلة وعضو المؤتمر العام لمجلس اتحاد الطلبة والطالب في كلية الهندسة "يمان دويكات"، وممثل الكتلة السابق والطالب في كلية الهندسة "براء قصراوي".

كذلك تعتقل أجهزة أمن السلطة في جنين، الطالبين في جامعة النجاح الشقيقين سليم وأسامة سلاطنة من بلدة جبع.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل تواصل اعتقال المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ62 على التوالي، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، كما تواصل اعتقال الشاب أحمد جرادات من بلدة سعير لليوم الـ 41 على التوالي.

كما تواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الشقيقين باسل وباسم المحتسب لليوم الـ 36 على التوالي في ظروف صعبة وقاسية جدًا ويتعرضون للشبح والتعذيب الشديد.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال المطارد مراد ملايشة ومحمد براهمة من جنين، في سجن أريحا لليوم الـ50 على التوالي، علما أنها مضربين عن الطعام، وتواصل اعتقال الشاب أحمد معلا لليوم الـ136على التوالي، واعتقال الحاج منذر رحيب لليوم الـ145 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطـــار د مصعب اشتية لليوم الـ 337 على التوالي.

وكانت مجموعة محامون من أجل العدلة قد رصدت 727 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

وطالبت الكتل الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتل ظهر اليوم الاثنين، إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل العاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وشددت الكتل على ضرورة إصدار إدارة الجامعة موقفاً رسمياً يدين الاعتقال السياسي للطلبة، وطالبت بوقف ملاحقة الطلبة على خلفية آرائهم ومواقفهم ونشاطهم، كما قررت تشكيل مشتركة للإشراف على قضية الطلبة المعتقلين سياسياً في سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين