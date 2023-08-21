نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي يحيون ذكرى إحراق الأقصى

شهدت الذكرى الـ54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، من قبل مستوطن يهودي متطرف، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي على هاشتاغ (#الأقصى_لنا و#الأقصى_يحترق).

وأكد النشطاء، أن "الحريق مازال مستمرا، وأن الأقصى في خطر ما يستلزم تكثيف الرباط فيه والدفاع عنه وحمايته بكل الوسائل".

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور| إحياء ذكرى إحراق الأقصى الـ54 شرق غزة

وأشار المغردون، إلى أن "الأقصى لايزال يحترق بهذه الحرب من خلال الاقتحامات والانتهاكات ومخططات التقسيم والخطر المحدق بالمسجد تزيده وتغذيه حكومة المستوطنين الفاشية".

وأكد المغردون، أن "لوسيلة الأهم للدفاع عن المسجد الأقصى هي تكثيف الرباط فيه وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات".

وأقدم اليهودي الأسترالي، دينس مايكل، يوم 21 آب/أغسطس 1969، على إشعار النار في الجامع القبلي في المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاء مهمة منه، واستطاع الفلسطينيون إنقاذ بقية الجامع من أن تأكله النار.

حريق الأقصى يتمدد وسيحرق كل الأمة إن لم نتحرك#إحراق_الأقصى#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/FsaKClIFrh — زاهر القاضي _ غزة العزة 🇪🇬🇯🇴🇮🇶🇸🇾🇱🇧 🇵🇸 (@jOtOmpddRppRJgC) August 21, 2023

حريق الأقصى يتمدد وسيحرق كل الأمة إن لم نتحرك#إحراق_الأقصى#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/FsaKClIFrh — زاهر القاضي _ غزة العزة 🇪🇬🇯🇴🇮🇶🇸🇾🇱🇧 🇵🇸 (@jOtOmpddRppRJgC) August 21, 2023

الأقصى بين مكر حكومة الاحتلال ومؤامرات غلاة متطرفيه الخبثاء#إحراق_الأقصى#الأقصى_يحترق — أحمد زعرب (@ahmdzrb1491453) August 21, 2023

صور من فعاليات "ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك على أرض مخيم ملكة شرق غزة#الأقصى_لنا#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/AbuiBDkUza — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 21, 2023

في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك يطمح كيان الاحـ.تلال إلى محو المسجد من الوجود ؛ وسط تهويد متواصل للقدس ، يقابله صمت عربي وتهافت للحكومات العربية على التطبيع مع هذا الكيان مما دفعه إلى التجرؤ على المسجد الأقصى والعمل على تهويده ..#إحراق_الأقصى#الأقصى_يحترق#فلسطين — 🇵🇸 ּڔۄحۡــــ ا̍ڶــمۘــڦــٰٱ̍ۄمۘــۃ 🇵🇸 (@Khamis_Saleh1) August 21, 2023

🔰 في ذكرى #إحراق_الأقصى قبل 54 عامًا لا يزال الاحتلال يواصل مخططاته وعربدته في المسجد الأقصى المبارك#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/hXBC1P9vhk — ibraheem aila (@AilaIbraheem) August 21, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين