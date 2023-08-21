فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بحر: عدوان الاحتلال على القدس امتداد لجريمة إحراق الأقصى

ليفربول يمهد لاحتمال رحيل محمد صلاح بصفقة إيطالية

إصابات أحدها بالرأس واعتقال شاب خلال مواجهات في بلدة بيتا

المرابطة "الحلواني": الأقصى لا يزال يحترق وبحاجة لرباطٍ مستمر

إحياء ذكرى إحراق الأقصى الـ54 شرق غزة

تصرف مفاجئ من حكيم زياش تجاه تشيلسي بعد رحيله

مصادر عبرية: "بن غفير" سيطالب بإغلاق المدن الفلسطينية ردا على عملية الخليل

الأردن: موظفو الأقصى يتعرضون للاعتقال والضرب والإبعاد

رسمياً: برشلونة يعلن رحيل ديست للدوري الهولندي

الجامعة العربية تطالب بالتدخل لوقف الانتهاكات تجاه القدس

نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي يحيون ذكرى إحراق الأقصى

21 اغسطس 2023 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
...

شهدت الذكرى الـ54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، من قبل مستوطن يهودي متطرف، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي على هاشتاغ (#الأقصى_لنا و#الأقصى_يحترق).

وأكد النشطاء، أن "الحريق مازال مستمرا، وأن الأقصى في خطر ما يستلزم تكثيف الرباط فيه والدفاع عنه وحمايته بكل الوسائل".

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور| إحياء ذكرى إحراق الأقصى الـ54 شرق غزة

وأشار المغردون، إلى أن "الأقصى لايزال يحترق بهذه الحرب من خلال الاقتحامات والانتهاكات ومخططات التقسيم والخطر المحدق بالمسجد تزيده وتغذيه حكومة المستوطنين الفاشية".

وأكد المغردون، أن "لوسيلة الأهم للدفاع عن المسجد الأقصى هي تكثيف الرباط فيه وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات".

وأقدم اليهودي الأسترالي، دينس مايكل، يوم 21 آب/أغسطس 1969، على إشعار النار في الجامع القبلي في المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاء مهمة منه، واستطاع الفلسطينيون إنقاذ بقية الجامع من أن تأكله النار.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #ذكرى إحراق المسجد الأقصى #الأقصى يحترق #الأقصى لنا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة