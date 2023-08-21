الأردن: موظفو الأقصى يتعرضون للاعتقال والضرب والإبعاد

قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، اليوم الإثنين، إنّ "موظفي المسجد الأقصى يتعرضون دائما للاعتقال والإبعاد والضرب والمضايقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الخلايلة خلال اجتماع مع "لجنة فلسطين" في البرلمان الأردني، اليوم الإثنين، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أن "الاقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى، وأعداد المتطرفين بتزايد، حيث يتم ممارسة طقوس عبادة لم تكن في السابق".

يذكر أن الأردن يمارس دوره بالوصاية على المسجد الأقصى، عبر وزارة الأوقاف.

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وأشار الخلايلة، إلى أن "الاقتحامات والمضايقات التي تحصل بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية تدنس المسجد الأقصى من داخله أحيانا"، مبينا أن عدد موظفي أوقاف القدس من حراس وعاملين وأئمة وخطباء قرابة 850 موظفا .

وأكّد أن الاحتلال الإسرائيلي، يحاول فرض واقع جديد لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين