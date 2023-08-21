فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصادر عبرية: "بن غفير" سيطالب بإغلاق المدن الفلسطينية ردا على عملية الخليل

الجامعة العربية تطالب بالتدخل لوقف الانتهاكات تجاه القدس

"التعاون الإسلامي": نرفض الإجراءات الإسرائيلية لفرض "السيادة" على القدس

الأردن.. وجهاء عشائر يثمنون كلمة مشعل في مهرجان الأقصى بالكرك

مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدرسة النصر الإسلامية

الناشطة "خاطر": عدوان المستوطنين ينكفئ أمام عمليات المقاومة وضرباتها الموجعة

لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجًا استكماليًّا ومتواصلًا لخطواتها النضالية

في العراء ووسط غياب رسمي.. مدرسة "التحدي 5" تبدأ عامها الدراسي

"العضايلة":سلوك الاحتلال العدواني تجاه الأقصى يدفع المنطقة نحو حرب دينية واسعة

محمد أبو عصب.. مشتبك رفض ترك البندقية وأوصى بـ"حماية الأقصى"

مصادر عبرية: "بن غفير" سيطالب بإغلاق المدن الفلسطينية ردا على عملية الخليل

21 اغسطس 2023 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يغلق طريقًا مؤديًا إلى موقع هجوم تعرضت له اليوم الإثنين سيارة مستوطنين جنوبي الخليل

أفادت وسائل إعلام عبرية بنية ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير مطالبة رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو، بعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موجة العمليات الفدائية في الضفة الغربية وإغلاق المدن الفلسطينية .

وقالت القناة السابعة العبرية : إن "بن غفير ينوي المطالبة بإغلاق المدن الفلسطينية، ورفض تصاريح العمل، وإقامة حواجز على الطرق والعودة إلى الاغتيالات".

وانتقد بن غفير سياسة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت والتي وصفها بأنها "ضعيفة".

اقرأ أيضا: بالفيديو| مقتل مستوطِنة في عملية إطلاق نار قرب مستوطَنة كريات أربع في الخليل

وقتلت مستوطنة وأصيب مستوطن آخر بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

والسبت الماضي أيضا قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار في بلدة "حوارة" جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #عملية إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي #إيتمار بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة