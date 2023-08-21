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"السلطات المحلية العربية" تُضرب احتجاجاً على عنصرية حكومة نتنياهو

21 اغسطس 2023 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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السلطات المحلية تضرب احتجاجاً على عنصرية حكومة نتنياهو- أرشيف

نفذت السلطات المحلية (العربية) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م، إضراباً احتجاجاً على السياسات العنصرية لحكومة المتطرفين الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو، وحجبها للمخصّصات الماليّة، وتشجيعها تفشّي الجريمة.

وقال سكرتير لجنة المتابعة (العربيّة) منصور دهامشة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن "إضراب اليوم والمظاهرة الاحتجاجيّة أمام مكتب نتنياهو خطوة أولى تحذيريّة ستتبعها خطوات لاحقة حتى تتراجع حكومته عن نهجها العنصريّ والفاشيّ تجاه شعبنا داخل أراضي الـ48".

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وأضاف: إن "المدارس لن تفتح أبوابها مع بداية العام الدّراسي ضمن تلك الخطوات، وصولاً إلى الإضراب العام بسبب حجب أكثر من 20 مليار شيقل من المخصَّصات الماليّة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#إضراب #حكومة نتنياهو #أراضي الـ 48 #السلطات المحلية

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