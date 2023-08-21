استاد لوسيل في قطر يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، الإثنين، أن المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة ستقامان على ملعب "لوسيل" الذي يعد من أكبر الملاعب في تاريخ البطولة.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي أنه في 12 كانون الثاني/يناير 2024 يستضيف ستاد لوسيل المباراة الافتتاحية في جوهرة بطولات قارة آسيا للمنتخبات الوطنية (كأس آسيا AFC قطر 2023) والتي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة ولبنان، ضمن المجموعة الأولى.

وتعود المنافسة إلى ستاد لوسيل من جديد، عند إقامة المباريات النهائية، يوم السبت 10 شباط/فبراير 2024. وكان ستاد لوسيل استضاف نهاية العام الماضي المباراة النهائية في كأس العالم FIFA قطر 2022.

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ويتسع ستاد لوسيل لـ 88 ألف متفرج، حيث سيكون من ضمن أكبر الملاعب في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد ستاد اريامهر (آزادي حالياً) في طهران، والذي استقبل 100 ألف متفرج في نهائي نسخة عام 1976 بين جمهورية إيران الإسلامية والكويت، وستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا الذي يتسع لـ88,083 متفرج، والذي استضاف سبع مباريات في كأس آسيا 2007.

وتقام بقية مباريات كأس آسيا AFC قطر 2023 في ثمانية ملاعب أخرى، من ضمنها ستاد البيت الذي كان من المقرر سابقاً أن يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية.

المصدر / الأناضول