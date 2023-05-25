الأولمبي في مجموعة قوية لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

غزة/ وائل الحلبي:

أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة المنتخب الأولمبي في مجموعة قوية، والتي جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور ممثلين المنتخبات الـ43 المشاركين في التصفيات.

وجاء المنتخب الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان والبحرين "مستضيفة مباريات المجموعة" وباكستان، الأمر الذي يجعل مهمة الأولمبي صعبة من أجل الوصول للنهائيات التي تستضيفها قطر.

وتم تقسيم المنتخبات الـ43 على 11 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني للبطولة التي ستقام في قطر شهر أبريل 2024.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب البحرين يوم 6/9/2023، وسيكون أمام اختبار صعب عندما يلاقي اليابان بتاريخ 9/9/2023، ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب باكستان بتاريخ 12/9/2023.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأردن (المضيف)، سوريا، عمان، بروناي.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية (المضيف)، ميانمار، قرغيزستان، قطر.

المجموعة الثالثة: فيتنام (المضيف)، سنغافورة، اليمن، غوام.

المجموعة الرابعة: اليابان، البحرين (المضيف)، فلسطين، باكستان.

المجموعة الخامسة: أوزبكستان (المضيف)، إيران، هونغ كونغ الصين، أفغانستان.

المجموعة السادسة: العراق، الكويت (المضيف)، تيمور الشرقية، ماكاو.

المجموعة السابعة: الإمارات، الهند، المالديف، الصين (المضيف).

المجموعة الثامنة: تايلاند (المضيف)، ماليزيا، بنغلادش، الفلبين.

المجموعة التاسعة: أستراليا، طاجيكستان (المضيف)، لاوس، كوريا الشمالية.

المجموعة العاشرة: السعودية (المضيف)، كمبوديا، لبنان، منغوليا.

المجموعة الحادية عشر: تركمانستان، إندونيسيا (المضيف)، الصين تايبيه.

يشار إلى أن منتخب قطر مستضيف البطولة سيشارك في منافسات المجموعة الثانية دون أن يتم اعتماد نتائجه في تحديد ترتيب المجموعة.