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في قرية الديوك التحتا

الاحتلال يهدم 4 منازل ويخطر بهدم 4 أخرى غرب أريحا

21 اغسطس 2023 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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هدم منزل في الديوك- أرشيف

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء تقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى المواطنين محمود علي طنوس، ووشفيق رواغ، وآخرين من مدينة القدس.

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وأوضحت أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيداً لهدمه.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#منزل فلسطيني #العقاب الجماعي #هدم

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