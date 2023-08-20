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الاحتلال يتهم شاباً من الداخل المحتل بمساعدة منفذ عملية إطلاق نار في (تل أبيب)

20 اغسطس 2023 . الساعة 23:47 بتوقيت القدس
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قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (36 عاما) من الطيبة، بالداخل الفلسطيني المحتل.

واتهم الاحتلال الشاب، بنقل منفذ عملية "تل أبيب" الشهيد كامل أبو بكر (27 عاما)، وغيره من الشبان الفلسطينيين؛ غير الحاصلين عن تصريح مكوث، من الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد أبو بكر (27 عاما) من بلدة "رمانة" غربي جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في "تل أبيب" في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، وأسفرت عن مقتل شرطي إسرائيلي.

اقرأ أيضا: الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الشهيد "أبو بكر" في (تل أبيب)

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي #عملية تل أبيب #الشهيد كامل أبو بكر

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