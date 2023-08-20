كنديون يرفضون افتتاح مكتب تجاري لمقاطعة "كيبيك" في كيان الاحتلال

دعا مئات الكندييين من سكان مقاطعة "كيبيك"، حكومة المقاطعة إلى عدم افتتاح مكتب تجاري في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاكه لحقوق الفلسطينيين.

وأعرب الموقعون على عريضة إلكترونية، أطلقت اليوم الأحد، ووجهت إلى رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت، ووزير العلاقات الدولية والفرانكوفونية مارتين بيرون، والقادة السياسيين الآخرين في كيبيك، عن استهجانهم لهذا القرار.

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واعتبروا أن القرار "يشجع حكومة (إسرائيل) اليمينية المتطرفة على المزيد من القمع العنيف للفلسطينيين، وتعميق نظام الفصل العنصري، وضم الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني".

يذكر أن حكومة كيبيك أعلنت مؤخرا نيتها فتح مكتب تجاري في "تل أبيب" لتعزيز العلاقات مع (إسرائيل).

المصدر / قدس برس