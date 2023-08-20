18 قتيلًا و13 مصابًا في حادث سير شرقي باكستان

قتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وأصيب 13 آخرين، وفق ما ذكرت الشرطة ومسؤولو إنقاذ، بعد أن اشتعلت النيران في حافلة جراء اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق سريع شرقي باكستان.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في إقليم البنجاب، إذ اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور - إسلام أباد السريع، وفق ما ذكر ضابط الشرطة البارز فهد أحمد. كما قال أحمد، إن الشاحنة كانت تحمل براميل وقود، ما تسبب في اشتعال النيران بالحافلة.

اقرأ أيضًا: حادث سير مروع بباكستان يودي بـ39 شخصًا

وأضاف أحمد، أن الحافلة كانت تقل أكثر من 40 راكباً، وأن الذين تم إنقاذهم أصيبوا بحروق بالغة، ومن بينهم كثيرون فى حالة حرجة، فيما أصيب ركاب آخرون بحروق طفيفة بعد هروبهم عبر النوافذ.

وذكرت الشرطة كذلك أن سائقي السيارتين لقيا حتفهما.

المصدر / وكالات