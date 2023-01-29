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حادث سير مروع بباكستان يودي بـ39 شخصًا

29 يناير 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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حادث سير مروع بباكستان يودي بـ 39 شخصًا

أعلن مسؤولون في باكستان، أنّ ما لا يقل عن 39 شخصًا لقوا حتفهم، إثر سقوط حافلة كان تسير بسرعة في واد بجنوب غرب باكستان، اليوم الأحد.

ووقع الحادث في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان، عندما فقد سائق الحافلة التي كانت تقل 48 راكبًا، السيطرة عليها واصطدم بعمود على جسر، ما أدى لسقوطها في واد.

وقال حمزة أنجوم، وهو أحد كبار مسؤولي المنطقة: "انتشلنا 39 جثة، وسوف يتم إجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة هوية الضحايا".

وتم إنقاذ أربعة أشخاص آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى قريب.

يُشار إلى أنّ حوادث الطرق شائعة في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.

المصدر / وكالات
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