فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يزعم اعتراض القبة الحديدية لـ"طائرة مسيَّرة" جنوب قطاع غزة

"بيت جبرين" المهجرة.. نموذج مصغر لأرض الكهوف

العرض والطلب في سوق العمل

البلعاوي: التطبيع العربي مع الاحتلال يزيد معدلات التهويد والاستيطان في القدس

الشوا لـ"فلسطين": مساعٍ لتوسيع آفاق الأسواق التصديرية وتقليص العجز التجاري

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدَّدة

صفوة الحفاظ.. أصوات ترتقي بالروح وتنير الدروب

18 قتيلًا و13 مصابًا في حادث سير شرقي باكستان

بحثًا عن منفذ عملية حوارة.. الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل عددًا من المواطنين

"الأونروا": نحتاج لاستمرار عملياتنا حتى آخر السنة لـ 275 مليون دولار

"الأونروا": نحتاج لاستمرار عملياتنا حتى آخر السنة لـ 275 مليون دولار

20 اغسطس 2023 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
الأونروا تتحدث عن حاجتها لدعم مالي لاستمرار عملياتها في قطاع غزة

قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تمارا الرفاعي، إن الأخيرة بحاجة الى 275 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري لاستمرار العمليات والاستجابة الإنسانية.

وبحسب ما نقلته قناة المملكة الأردنية، عن الرفاعي، قولها إن "الأونروا"، تحتاج بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها حتى آخر السنة، فيما تحتاج إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

اقرأ أيضا: الأونروا تعدّل موعد بدء العام الدراسي الجديد

جاء تصريح المسؤولة الرفاعي، بعد تحذير المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في يونيو/ حزيران من "كارثة تلوح في الأفق" قد تواجهها الوكالة في سبتمبر/ أيلول القادم "إذا لم نتلق تمويلا إضافيا".

ووفق لازراريني فإن عدم وجود التمويل سيهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا، كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق العمليات سوف تتوقف.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأونروا #وكالة غوث وتشغيل اللاجئين #تمارا الرفاعي #الأونروا في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة