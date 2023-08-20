"الأونروا": نحتاج لاستمرار عملياتنا حتى آخر السنة لـ 275 مليون دولار

قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تمارا الرفاعي، إن الأخيرة بحاجة الى 275 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري لاستمرار العمليات والاستجابة الإنسانية.

وبحسب ما نقلته قناة المملكة الأردنية، عن الرفاعي، قولها إن "الأونروا"، تحتاج بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها حتى آخر السنة، فيما تحتاج إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

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جاء تصريح المسؤولة الرفاعي، بعد تحذير المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في يونيو/ حزيران من "كارثة تلوح في الأفق" قد تواجهها الوكالة في سبتمبر/ أيلول القادم "إذا لم نتلق تمويلا إضافيا".

ووفق لازراريني فإن عدم وجود التمويل سيهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا، كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق العمليات سوف تتوقف.

المصدر / فلسطين أون لاين