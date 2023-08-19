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كيف دخل جيرارد تاريخ الدوري السعودي؟

19 اغسطس 2023 . الساعة 22:30 بتوقيت القدس
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كيف دخل جيرارد تاريخ الدوري السعودي؟

دخل مدرب نادي الاتفاق السعودي، الإنجليزي ستيفن جيرارد، تاريخ دوري المحترفين السعودي، من أوسع أبوابه، بعد مرور جولتين على بداية المسابقة الأقوى في المنطقة العربية.

وتمكن جيرارد من قيادة فريقه الاتفاقي لتحقيق الانتصار في أول جولتين من مسابقة " دوري روشن"، من خلال الفوز أمام النصر بنتيجة 2-1، ثم الفوز على الحزم بنتيجة 2-0، لينجح في حصد النقاط الكاملة ويتصدر الدوري إلى جانب النادي الأهلي.

ويُعَدّ أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، ثاني مدير فني إنجليزي، ينتصر في أول مباراتين بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد نيستور إل مايسترو مدرب التعاون السابق.

ويأمل نادي الاتفاق في أن ينجح مدربه الإنجليزي في قيادة الفريق خلال الموسم الحالي للمنافسة على البطولات، وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتفاق قد أنهى موسم 2022-23 بدوري روشن السعودي، في المرتبة السابعة برصيد 37 نقطة، في موسم لم يُحقق خلاله الفريق الفوز إلّا في 10 مباريات فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري السعودي #جيرارد #الإتفاق السعودي

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