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"حماس": خطة "سمويترتش" الاستيطانية تمرد على القرارات الدولية

19 اغسطس 2023 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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القانوع: خطة "سمويترتش" الاستيطانية تمرد على القرارات الدولية

قال الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، إن "خطة المجرم سمويترتش لبناء 155 بؤرة استيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية تمثل تمرداً على القوانين الانسانية والقرارات الدولية التي تعتبره غير شرعي وتنادي بوقفه وتعكس حجم تطرّف حكومة المستوطنين وعدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا".

وأوضح القانوع في تصريح وصل "" نسخة عنه، أن تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين لن يمنح الاحتلال الإسرائيلي شرعيةً على أرضنا المباركة ولا أمناً لقطعان مستوطنيه، بل ستزيد شعبنا صموداً وتشبّثاً بأرضه وإصراراً على استمرار المقاومة حتى دحره عن كل أراضينا".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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