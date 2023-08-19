"حماس" تنعى الشهيد "أبو عصب" وتؤكد أن المقاومة ستُفشل مخطَّطات الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد محمد أبو عصب، من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، الذي ارتقى صباح اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال خلال اقتحام المخيم الثلاثاء الماضي.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت: إن "مخطَّطات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني المرابط".

وأكدت على أن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.

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وأصيب المقاوم أبو عصب بجراح خطرة، خلال تصدّيه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة قبل أيام لتفجير منزلين في المخيم.

وأطلق المقاومون صلياتٍ من الرصاص وألقوا عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال، التي اعتدت على الطواقم الطبية ومنعتها من الوصول للجرحى.

وسبق أن نشر الشهيد أبو عصب على منصَّات التواصل الاجتماعي، صوراً لمقاتلين من كتائب القسام، وتغنّى بالشهادة والنّصر.

ووصف الشهيد أبو عصب الشهيد القسامي أحمد نصر جرار بأنه أسطورة جنين و"مدوخ إسرائيل".

ونشر نشطاء مشاهد مصورة للحظة اشتباك المقاوم أبو عصب مع قوات الاحتلال وإطلاقه النار من سلاح إم 16 صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين