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افتتاح العام الدراسي الجديد في الضفة وسط إضراب جزئي

19 اغسطس 2023 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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افتتاح العام الدراسي بالضفة - أرشيف

اُفتتح العام الدراسي الجديد 2024/2023، اليوم السبت، في عدد من المدارس في الضفة الغربية، وسط إضراب جزئي دعا له حراك المعلمين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أن من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

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وذكرت أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 54 ألفا و81 معلما/ة، موزعين على ألفين و364 في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.

وفي سياق متصل أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية أمس عن إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد؛ احتجاجًا على عدم تلبية حكومة اشتية مطالبهم.

وقال الحراك في بيان له: إن الإضراب الجزئي سيكون عبر إعطاء ثلاث حصص فقط ثم المغادرة لجميع المراحل ومن ضمنها الثانوية العامة “التوجيهي”.

وأكد حراك المعلمين مقاطعة مكاتب التربية والتعليم وأقسام الإشراف والدورات التدريبية مقاطعة تامة، حيث يقتصر عمل المعلم على إعطاء الثلاث حصص فقط.

وأعلن تأجيل الاعتصام المركزي المنوي إقامته أمام مجلس الوزراء في رام الله إلى موعد يحدد لاحقًا بعد نزول الراتب وبحسب المستجدات على تنفيذ الشق المالي من المطالب.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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