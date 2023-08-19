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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في رام الله والخليل

19 اغسطس 2023 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال الإسرائيلي - أرشيف

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن مقاومين تمكنوا فجراً من استهدف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن المقاومين ألقوا عبوات متفجرة محلية الصنع صوب نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمَّر شمال الخليل، وأن صوت انفجار دوَّى في المكان، بينما تمكن الشبان من الانسحاب.

وتزامن ذلك مع مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية دير ابزيع غرب رام الله، حيث ألقى خلالها المقاومون عبوات ناسفة تجاه جنود الاحتلال.

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وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرى وبلدات في محافظة جنين، ما أدَّى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: فقوعة، وجلبون، وبيت قاد، والجلمة، ودير غزالة شمال شرق جنين، ويعبد، وطورة، والطرم، ونزلة زيد، وعرابة، والهاشمية، وكفر قود جنوب غرب المدينة وسيَّرت آلياتها في الشوارع، والأحياء، كما نصبت حواجزها العسكرية على مفترق الطرقات، وبين مداخلها.

وتمركزت قوات الاحتلال على حاجز "دوتان" العسكري، المقام على شارع جنين- طولكرم، جنوب بلدة يعبد، أوقفت عشرات المركبات المارة، ودقَّقت في بطاقات راكبيها، واستجوبتهم، ما أدَّى إلى إعاقة تحركاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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