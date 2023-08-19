الاحتلال يعرقل تنقّل المواطنين في محافظة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرى وبلدات في محافظة جنين بالضفة الغربية، ما أدَّى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: فقوعة، وجلبون، وبيت قاد، والجلمة، ودير غزالة شمال شرق جنين، ويعبد، وطورة، والطرم، ونزلة زيد، وعرابة، والهاشمية، وكفر قود جنوب غرب المدينة وسيرت آلياتها في الشوارع، والأحياء، كما نصبت حواجزها العسكرية على مفترق الطرقات، وبين مداخلها.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري، المقام على شارع جنين- طولكرم، جنوب بلدة يعبد، أوقفت عشرات المركبات المارة، ودقَّقت في بطاقات راكبيها، واستجوبتهم، ما أدَّى إلى إعاقة تحركاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين