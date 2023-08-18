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137 ضحية جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي

18 اغسطس 2023 . الساعة 23:33 بتوقيت القدس
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137 ضحية جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي (أرشيفية)

قُتل أربعيني، وأُصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة "كفر قرع" في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب (22 عاما) بجروح خطيرة، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة "معاوية" بمنطقة وادي عارة داخل أراضي الـ48.

وبجريمة القتل التي ارتُكبت اليوم الجمعة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم، إلى 137 قتيلا.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، تخرج مظاهرات بشكل أسبوعي تتهم شرطة الاحتلال "بالتقاعس عن أداء مهامها، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام"، كما يردد المتظاهرون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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