"أسرى النقب" يعلنون الإضراب المفتوح والحركة الأسيرة تدرس التصعيد

أعلن أسرى سجن النقب الذين تعرضوا لعملية القمع الهمجية من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، دخلوهم الإضراب المفتوح عن الطعام، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تتابع "باهتمام بالغ أوضاع أسرى النقب".

وأفادت مصادر حقوقية، بأن وحدات القمع اقتحمت، سجن النقب بطريقة وحشية ونقلت عددًا من الأسرى إلى جهة مجهولة.

وعقب ذلك؛ احتشدت قوات كبيرة من قبل قوات القمع التابعة لإدارة السجون في كافة أقسام سجن النقب، وسط حالة من التوتر الشديد.

كما اقتحمت وحدات القمع "اليماز والدورو والميتسادا" بشكل همجي قسم "4" في سجن النقب، ونقلت الأسرى إلى جهة غير معلومة.

اقرأ أيضاً: أسرى النقب يعلنون حالة الطوارئ احتجاجاً على القمع والنقل التعسّفي

وفي السياق، أغلق الأسرى في كافة السجون ردًا على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أسرى قسم "3" بسجن النقب.

وتدرس الحركة الأسيرة سلسلة خطوات وإجراءات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال على إثر عمليات الاقتحام المتواصلة من قبل وحدات القمع الخاصة في سجن النقب.

بدورها، أكدت حركة "حماس" أنها تتابع "باهتمام بالغ، أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال لاسيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي، تطبيقًا لسياسة حكومة الاحتلال الإجرامية ووزير أمنهم الداخلي بن غفير".

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم سيكون له تبعات، "وإننا نسعى وبشكل متواصل على منع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون".

وأضاف: "فالمقاومة الباسلة وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني البطل وأحرار العالم خلف أسرانا وفي خندق واحد".

المصدر / فلسطين أون لاين