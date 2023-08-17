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"حنظلة": ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

17 اغسطس 2023 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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مركز حنظلة للأسرى: ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أوضح مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن ثلاثة أسرى يدخلون سنوات جديدة في سجون الاحتلال.

وقال في تصريح صحفي وصل "فلسطين اون لاي": " إن الأسرى هم: الأسير وسام سعيد موسى العباسي (46 عامًا) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى والذي يدخل عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبَّد 26 مرة بالإضافة إلى (40 سنة)، بتهمة المشاركة في تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة ضد الاحتلال".

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وأضاف:" الأسير الثاني هو: أحمد واصف صدقي من جنين يدخل عامه الـ15 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2009، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة".

وتابع:" أما الأسير الثالث فهو: محمد عدنان مرداوي (44 عامًا) من بلدة عرابة بجنين، يدخل عامه الـ25 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 1999، وهو محكوم بالسجن لمدة (28 سنة)، وخلال اعتقاله حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الجغرافيا، ويقبع اليوم في سجن "النقب".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجون الاحتلال #مركز حنظلة

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