حنظلة: خطوات تصعيدية جديدة للأسرى لمواجهة إدارة سجون الاحتلال

أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى المحررين، اليوم السبت، بأنّ الأسرى في سجون الاحتلال يعتزمون تصعيد خطواتهم لمواجهة قرارات إدارة السجون التعسّفية بحقهم.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أنّ الأسرى يعتزمون غدًا التأخّر في الخروج للبوسطة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأضاف أنّ الأسرى قرّروا ارتداء ملابس "الشاباص" الإثنين القادم من بعد صلاة الظهر حتى نهاية اليوم.

وأشار المركز إلى أنّ جميع الأسرى سيمتنعون يوم الثلاثاء عن تناول وجبتين من الطعام الذي تقدّمه إدارة السجون، وإرجاعها.

وأكد المركز أنّ الأسرى سينفذون، يوم الأربعاء، فعالية إرباك ليلي.

المصدر / فلسطين أون لاين