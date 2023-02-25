فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

احتجاجات في (تل أبيب) وعشرات المناطق ضد حكومة نتنياهو

مشاركة السلطة بقمة "العقبة".. تجديد للبيعة على "التنسيق الأمني"

"خلف": قمة العقبة أمنية تآمرية على شعبنا ولن تجلب للسلطة إلا العار

فصائل المقاومة بجنين: لقاء العقبة يأتي في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني

حنظلة: خطوات تصعيدية جديدة للأسرى لمواجهة إدارة سجون الاحتلال

إصابات بمواجهات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

نقابة المحامين تقرّر تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة

الإعلام العبري: الوفد الإسرائيلي في قمة العقبة سيفحص قدرة السلطة لوقف المقاومة

مستشفى بريطاني يزيل أعمالًا فنية لطلاب من غزة

مُسيّرة غزة: طائرة عملاقة بقدرات هائلة.. تعرّف إلى تفاصيلها

حنظلة: خطوات تصعيدية جديدة للأسرى لمواجهة إدارة سجون الاحتلال

25 فبراير 2023 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
...

أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى المحررين، اليوم السبت، بأنّ الأسرى في سجون الاحتلال يعتزمون تصعيد خطواتهم لمواجهة قرارات إدارة السجون التعسّفية بحقهم.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أنّ الأسرى يعتزمون غدًا التأخّر في الخروج للبوسطة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأضاف أنّ الأسرى قرّروا ارتداء ملابس "الشاباص" الإثنين القادم من بعد صلاة الظهر حتى نهاية اليوم.

وأشار المركز إلى أنّ جميع الأسرى سيمتنعون يوم الثلاثاء عن تناول وجبتين من الطعام الذي تقدّمه إدارة السجون، وإرجاعها.

وأكد المركز أنّ الأسرى سينفذون، يوم الأربعاء، فعالية إرباك ليلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة