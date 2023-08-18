18 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1927 الملك محمد الخامس يتولى مقـاليد الحكم في المغرب.

الملك محمد الخامس يتولى مقـاليد الحكم في المغرب. 1929 مواجهات دامية بين اليهود والفلسطينيين قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين، أدت لاستشهاد 87 فلسطينيًا ومقتل 120 يهوديًا.

مواجهات دامية بين اليهود والفلسطينيين قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين، أدت لاستشهاد 87 فلسطينيًا ومقتل 120 يهوديًا. 1968 ليلة القنابل: قامت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإلقاء سلسلة من القنابل في أنحاء عديدة في مدينة القدس الأمر الذي أدى إلى وقوع العشرات من الإصابات في صفوف الإسرائيليين الصهاينة.

ليلة القنابل: قامت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإلقاء سلسلة من القنابل في أنحاء عديدة في مدينة القدس الأمر الذي أدى إلى وقوع العشرات من الإصابات في صفوف الإسرائيليين الصهاينة. 1988 صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس.

صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس. 2004 استشهاد 6 فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري نائب قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام.

استشهاد 6 فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري نائب قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام. 2011 وحدة عسكرية إسرائيلية تقتل وتصيب عددًا من الجنود المصريين على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة عام 1948م.

وحدة عسكرية إسرائيلية تقتل وتصيب عددًا من الجنود المصريين على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة عام 1948م. 2015 مسيرة حاشدة تنطلق من ساحة الأسير في مدينة حيفا إلى حي وادي النسناس نصرة للأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 65 يومًا محمد علان.

مسيرة حاشدة تنطلق من ساحة الأسير في مدينة حيفا إلى حي وادي النسناس نصرة للأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 65 يومًا محمد علان. 2018 لاعب الكريكيت السابق عمران خان يصبح رسميًا رئيس الوزراء في باكستان.

المصدر / فلسطين أون لاين