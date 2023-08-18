18 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1927 الملك محمد الخامس يتولى مقـاليد الحكم في المغرب.
- 1929 مواجهات دامية بين اليهود والفلسطينيين قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين، أدت لاستشهاد 87 فلسطينيًا ومقتل 120 يهوديًا.
- 1968 ليلة القنابل: قامت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإلقاء سلسلة من القنابل في أنحاء عديدة في مدينة القدس الأمر الذي أدى إلى وقوع العشرات من الإصابات في صفوف الإسرائيليين الصهاينة.
- 1988 صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 2004 استشهاد 6 فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري نائب قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام.
- 2011 وحدة عسكرية إسرائيلية تقتل وتصيب عددًا من الجنود المصريين على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة عام 1948م.
- 2015 مسيرة حاشدة تنطلق من ساحة الأسير في مدينة حيفا إلى حي وادي النسناس نصرة للأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 65 يومًا محمد علان.
- 2018 لاعب الكريكيت السابق عمران خان يصبح رسميًا رئيس الوزراء في باكستان.
المصدر / فلسطين أون لاين