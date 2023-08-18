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18 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

18 اغسطس 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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18 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1927 الملك محمد الخامس يتولى مقـاليد الحكم في المغرب.
  • 1929 مواجهات دامية بين اليهود والفلسطينيين قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين، أدت لاستشهاد 87 فلسطينيًا ومقتل 120 يهوديًا.
  • 1968 ليلة القنابل: قامت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإلقاء سلسلة من القنابل في أنحاء عديدة في مدينة القدس الأمر الذي أدى إلى وقوع العشرات من الإصابات في صفوف الإسرائيليين الصهاينة.
  • 1988 صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس.
  • 2004 استشهاد 6 فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري نائب قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام.
  • 2011 وحدة عسكرية إسرائيلية تقتل وتصيب عددًا من الجنود المصريين على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة عام 1948م.
  • 2015 مسيرة حاشدة تنطلق من ساحة الأسير في مدينة حيفا إلى حي وادي النسناس نصرة للأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 65 يومًا محمد علان.
  • 2018 لاعب الكريكيت السابق عمران خان يصبح رسميًا رئيس الوزراء في باكستان.
المصدر / فلسطين أون لاين
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