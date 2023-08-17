حماس تستنكر الهجوم الإرهابي على المرقد الديني شاهچزاغ في إيران

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الهجوم الإرهابي على المرقد الديني شاهچزاغ في مدينة شيراز الإيرانية، والذي راح ضحيته مواطنون مدنيون أبرياء.

ووجَّهت الحركة في بيان وصل " " التعازي إلى أهالي الضحايا والشعب الإيراني، راجيةً من الله الشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل شخص واحد وأصيب ثمانية آخرون بجروح على إثر هجوم استهدف مزارًا دينيًّا في مدينة شيراز، جنوبيّ إيران، مساء يوم الأحد الماضي، تبنّاه تنظيم "داعش"، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني.

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ويعدُّ هذ الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف ضريح "أحمد بن موسى الكاظم" في أقلّ من عام.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قُتل 13 شخصًا، وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلَّح استهدف المزار نفسه، وأعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر / فلسطين أون لاين