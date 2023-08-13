قتلى في هجوم مسلح على مزار ديني في شيراز بإيران

قالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن هجوما مسلحا وقع اليوم الأحد في مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 4 أشخاص.

من جانبها، قالت وكالة تسنيم للأنباء، إن الهجوم نفذه مسلحان اثنان، وأضافت أنه عندما منع المسلحان من الدخول إلى المزار قاما بإطلاق النار في بوابة المزار مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين بينما فر المهاجم الثاني.

يذكر أن مزار شاه جراغ تعرض في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هجوم مسلح آخر أدى الى مقتل 13 شخصا وجرح 30 آخرين.