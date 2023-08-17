وزارة الأسرى: وحدات قمع تعتدي على أسرى قسم 3 بسجن "النقب"

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة،: "إن أسرى قسم 3 بسجن "النقب" تعرضوا لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي بعد اقتحام وحدات قمع كبيرة تابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم اليوم الخميس".

وحمّلت الوزارة في بيان وصل " " الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى قسم 3 في سجن النقب، محذرةً من أن استمرار التضييق على الأسرى سيفجر الأوضاع في كافة السجون.

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وبينت أن الحشودات العسكرية أمام أقسام سجن النقب تؤكد وجود نوايا مبيتة للاحتلال لتنفيذ جريمة بحق الأسرى بتعليمات مباشرة من المتطرف الفاشي بن غفير.

وأوضحت الوزارة، أن كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصد الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي بن غفير من سجن النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين